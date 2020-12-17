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Rita Antognoni: "Ribery ce l'hai messa tutta, la traversa ti ha tolto il gol"

Rita Antognoni ha parlato della situazione in casa viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 19:42
Rita Antognoni: "Ribery ce l'hai messa tutta, la traversa ti ha tolto il gol" -
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Rita Antognoni
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maradona
La moglie di Giancarlo Antognoni ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Facebook dopo la partita pareggiata dalla Fiorentina contro il Sassuolo.

Ecco le sue parole: "Franck Ribery ce l’hai messa tutta, la traversa ti ha negato la gioia della vittoria. Meravigliosi i fuochi d’artificio. Comunque tanto sculo, prima o poi cambierà il vento".

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