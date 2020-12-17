Rita Antognoni: "Ribery ce l'hai messa tutta, la traversa ti ha tolto il gol"
Rita Antognoni ha parlato della situazione in casa viola.
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 19:42
Ecco le sue parole: "Franck Ribery ce l’hai messa tutta, la traversa ti ha negato la gioia della vittoria. Meravigliosi i fuochi d’artificio. Comunque tanto sculo, prima o poi cambierà il vento".
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