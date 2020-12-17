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Basile: "La Fiorentina va protetta, l'Italia sportiva ci vuole in Serie B. Ieri visti segnali positivi"

Bellissimo gesto quello dei fuochi d'artificio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 19:35
Basile: "La Fiorentina va protetta, l'Italia sportiva ci vuole in Serie B. Ieri visti segnali positivi" -
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Foto dal profilo social della Fiorentina

"Tutti i giocatori della Fiorentina - ha detto il giornalista sportivo Massimo Basile a Radio Bruno - ieri si sono impegnati. L'idea di gioco che è stata accennata mi è piaciuta. Sono questi i segnali positivi che da tempo ci aspettavamo. I fuochi d'artificio sul Franchi? È stato un gesto bello dei tifosi viola, spero sia un segnale per cancellare tutta questa negatività. La Fiorentina va protetta perchè l'Italia sportiva ci vuole in B".

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