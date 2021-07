Basile: “Tre anni di lotta salvezza e nessuno della Fiorentina ammette di aver sbagliato. Tutto torna”

Massimo Basile, noto giornalista e corrispondente a New York, ha commentato con un post su Facebook le parole di Cristiano Biraghi. Ecco il pensiero del giornalista sulle ultime stagioni della Fiorentina:

“In lotta per salvarsi per tre anni di fila. Eppure alla Fiorentina non c’è uno che dica: ho sbagliato. Tutto torna. Faccio un’aggiunta: da vecchio romantico, sogno la conferenza stampa di qualcuno che si presenta e dica: “ho fatto schifo io per primo, risponderò sul campo, le chiacchiere stanno a zero”, si alza e se ne va. Conferenza di 50 secondi”

Di seguito il post apparso sul profilo di Massimo Basile.

