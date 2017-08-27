Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"
Valentin Eysseric, uno dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, si è affidato ai social per caricare se stesso e i compagni in vista della gara di stasera. Il fantasista francese ha postato su Facebook il...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 19:28
Valentin Eysseric, uno dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, si è affidato ai social per caricare se stesso e i compagni in vista della gara di stasera. Il fantasista francese ha postato su Facebook il seguente post relativo a Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di campionato: "Prima partita davanti ai nostri tifosi stasera. Obiettivo vittoria!".