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Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"

Valentin Eysseric, uno dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, si è affidato ai social per caricare se stesso e i compagni in vista della gara di stasera. Il fantasista francese ha postato su Facebook il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 19:28
Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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Valentin Eysseric, uno dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, si è affidato ai social per caricare se stesso e i compagni in vista della gara di stasera. Il fantasista francese ha postato su Facebook il seguente post relativo a Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di campionato: "Prima partita davanti ai nostri tifosi stasera. Obiettivo vittoria!".

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