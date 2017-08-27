Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"

Valentin Eysseric, uno dei nuovi arrivi in casa Fiorentina, si è affidato ai social per caricare se stesso e i compagni in vista della gara di stasera. Il fantasista francese ha postato su Facebook il...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2017 19:28

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric

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