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Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

Riccardo Sottil è un giovane calciatore della Fiorentina, un grande talento a cui i tifosi viola sono molto legati. Un legame evidenziato anche dal profilo Facebook del calciatore, molto seguito. Pecc...

A cura di Flavio Ognissanti
25 luglio 2018 23:44
Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook -
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Riccardo Sottil è un giovane calciatore della Fiorentina, un grande talento a cui i tifosi viola sono molto legati. Un legame evidenziato anche dal profilo Facebook del calciatore, molto seguito. Peccato però che questo sia un profilo falso

Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

Un post condiviso, ad esempio, ha destato molte critiche al presunto profilo per un delle parole chiaramente contro la società viola e la scelta di prendere Gerson. Ecco qui il post in questione

Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

Parole che hanno attirato molte critiche al gioiello di Pioli. Critiche a cui, questo presunto profilo Facebook a nome del calciatore ha risposto cosi

Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

Molti tifosi viola sono rimasti male per queste parole, criticando al calciatore, le parole condivise di questo post, parole che non possono essere riportate e condivise da un tesserato ACF.

Ma, come raccolto dalla nostra redazione e confermato dallo stesso Sottil in persona, quello vero, questo profilo è un falso. Quindi, occhio all'inganno. Non si tratta del vero Riccardo Sottil.

 

Flavio Ognissanti

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