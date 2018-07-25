Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

Riccardo Sottil è un giovane calciatore della Fiorentina, un grande talento a cui i tifosi viola sono molto legati. Un legame evidenziato anche dal profilo Facebook del calciatore, molto seguito. Pecc...

Riccardo Sottil è un giovane calciatore della Fiorentina, un grande talento a cui i tifosi viola sono molto legati. Un legame evidenziato anche dal profilo Facebook del calciatore, molto seguito. Peccato però che questo sia un profilo falso

Un post condiviso, ad esempio, ha destato molte critiche al presunto profilo per un delle parole chiaramente contro la società viola e la scelta di prendere Gerson. Ecco qui il post in questione

Parole che hanno attirato molte critiche al gioiello di Pioli. Critiche a cui, questo presunto profilo Facebook a nome del calciatore ha risposto cosi

Molti tifosi viola sono rimasti male per queste parole, criticando al calciatore, le parole condivise di questo post, parole che non possono essere riportate e condivise da un tesserato ACF.

Ma, come raccolto dalla nostra redazione e confermato dallo stesso Sottil in persona, quello vero, questo profilo è un falso. Quindi, occhio all'inganno. Non si tratta del vero Riccardo Sottil.

Flavio Ognissanti