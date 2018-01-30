UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...
La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire.Dabo, nato il 13 febbraio...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 09:50
La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire.
Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese.
In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12.
Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche.