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UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire.Dabo, nato il 13 febbraio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 09:50
UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne... -
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La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire.
Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese.
In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12.
Il neo calciatore viola arriverà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche.

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