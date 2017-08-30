Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.
Il Cagliari Calcio annuncia di aver raggiunto un accordo con la SCC Napoli per l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Pavoletti. La formula del contratto prevede un p...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 17:52
Il Cagliari Calcio annuncia di aver raggiunto un accordo con la SCC Napoli per l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Pavoletti. La formula del contratto prevede un prestito con obbligo di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo: l’attaccante si lega ai colori rossoblù per cinque stagioni. Questo il comunicato del club rossoblu riguardo l'acquisizione delle prestazioni di Pavoletti, soffiato alla fitta concorrenza, in particolare di Benevento ed Udinese...