Ds Udinese: ''Ringraziamo Théréau, è una cessione ponderata. Abbiamo bisogno di una prima punta''.

Il francese Cyril Théréau è approdato ufficialmente a Firenze, lasciando un importante vuoto da colmare in casa Udinese. Il ds bianconero Maurizio Gerolin spiega così la sua cessione: "La cessione di...

Il francese Cyril Théréau è approdato ufficialmente a Firenze, lasciando un importante vuoto da colmare in casa Udinese. Il ds bianconero Maurizio Gerolin spiega così la sua cessione: "La cessione di Thereau, rappresenta una scelta ponderata e impegnativa. Deriva dal fatto che l’attuale conformazione della squadra necessita di una prima punta di ruolo. Ringrazio Cyril per il lavoro svolto con noi: lo attende un futuro stimolante, in un nuovo contesto”. Il materiale è stato raccolto da udinese.it...