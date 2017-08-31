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Ds Udinese: ''Ringraziamo Théréau, è una cessione ponderata. Abbiamo bisogno di una prima punta''.

Il francese Cyril Théréau è approdato ufficialmente a Firenze, lasciando un importante vuoto da colmare in casa Udinese. Il ds bianconero Maurizio Gerolin spiega così la sua cessione: "La cessione di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 19:16
Ds Udinese: ''Ringraziamo Théréau, è una cessione ponderata. Abbiamo bisogno di una prima punta''. - Foto LaPresse - Spada 23 agosto 2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus - Udinese Campionato di Calcio Serie A TIM 2015 2016 - " Juventus Stadium " Nella foto: esultanza dopo gol thereau gol 0-1 Photo LaPresse - spada 23 August 2015 Turin ( Ita
Foto LaPresse - Spada 23 agosto 2015 Torino ( Italia) Sport Calcio Juventus - Udinese Campionato di Calcio Serie A TIM 2015 2016 - " Juventus Stadium " Nella foto: esultanza dopo gol thereau gol 0-1 Photo LaPresse - spada 23 August 2015 Turin ( Ita
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Il francese Cyril Théréau è approdato ufficialmente a Firenze, lasciando un importante vuoto da colmare in casa Udinese. Il ds bianconero Maurizio Gerolin spiega così la sua cessione: "La cessione di Thereau, rappresenta una scelta ponderata e impegnativa. Deriva dal fatto che l’attuale conformazione della squadra necessita di una prima punta di ruolo. Ringrazio Cyril per il lavoro svolto con noi: lo attende un futuro stimolante, in un nuovo contesto”. Il materiale è stato raccolto da udinese.it...

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