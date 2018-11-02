Di Gennaro: "Pjaca sta rallentando la crescita viola, lui sarebbe la svolta". Il parallelo con Schick

Antonio Di Gennaro a Lady Radio, alla vigilia del match del Franchi, ha parlato del difficile momento di Marko Pjaca: “La Roma io credo possa fare turnover in vista della Champions League. A Firenze...

Antonio Di Gennaro a Lady Radio, alla vigilia del match del Franchi, ha parlato del difficile momento di Marko Pjaca: “La Roma io credo possa fare turnover in vista della Champions League. A Firenze noi parliamo del problema Pjaca ma anche la Roma non sta meglio con l’acquisto di Schick, pagato una fortuna ma che non ha mai reso finora.

Per Pjaca è anche un problema di condizione, ma sembra un ragazzo triste. In una piazza come Firenze devi saper lasciare un'impronta caratteriale, altrimenti non ti imponi. Se torna Pjaca vero la Fiorentina può prendere una strada diversa, a questi livelli invece la squadra perde qualcosa. Io domani comunque lo farei giocare" .