Riccardo Galli rivela: “Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini”

Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli ha parlato a Radio Bruno della situazione Vlahovic e dell’interessamento viola per Patrick Schick, le sue parole:

“Schick è uno dei nomi che la Fiorentina sta seguendo e che potrebbe arrivare a Firenze per sostituire Vlahovic, sulla trattativa ci sono margini di riferimento sulla quali la Fiorentina può inserirsi senza troppi problemi. La società ha capito che prima chiude l’operazione in entrata e meglio è, poichè poi tutti saprebbero dei diversi soldi da spendere per sostituire Vlahovic e quindi tutti potrebbero chiedere molto di più. Schick non credo però possa arrivare anche senza la cessione del serbo” conclude Riccardo Galli.

