Labaro Viola

Notizie Riccardo Galli Fiorentina

R.Galli promuove Paratici: "Finalmente una persona di calcio che pensa al presente e al futuro Viola"

07 febbraio 2026 14:18

R.Galli: "La Fiorentina deve cominciare a vincere gli scontri diretti. Solomon oggi titolare"

24 gennaio 2026 14:40

R.Galli: "La classifica è causa del brutto mercato estivo, sono stati spesi tanti soldi inadeguatamente"

10 gennaio 2026 14:26

R.Galli duro: "La Fiorentina deve rinunciare alla Conference. Vanoli non ha portato niente alla squadra"

17 dicembre 2025 15:12

R.Galli: "Vanoli deve riaccendere il motore della squadra. A Genova giocatori meno impauriti"

13 novembre 2025 16:20

R.Galli: "Ndour deve giocare sempre in campionato. Finalmente si vedono tracce del vero Fagioli"

24 ottobre 2025 15:58

Galli su Gudmundsson: “Spero Pioli si sia accorto del suo carattere. Adesso deve far vedere le sue qualità”

18 ottobre 2025 19:03

R. Galli: “I giocatori non sono tranquilli e non hanno un’identità. La responsabilità è di Pioli”

11 ottobre 2025 14:52

Riccardo Galli su Piccoli: "27 milioni non sono troppi. Se avesse fatto tre gol staremmo parlando di altro"

23 settembre 2025 22:17

Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"

03 maggio 2025 16:43

Riccardo Galli: "Ci ho sempre creduto poco su Gudmundsson, l'SOS di Italiano mi aveva fatto riflettere"

07 febbraio 2024 14:18

Riccardo Galli rivela: "Fiorentina su Schick in caso di partenza di Vlahovic, trattativa con margini"

24 gennaio 2022 15:02

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