Notizie Riccardo Galli Fiorentina

R.Galli promuove Paratici: "Finalmente una persona di calcio che pensa al presente e al futuro Viola"
07 febbraio 2026 14:18
R.Galli: "La Fiorentina deve cominciare a vincere gli scontri diretti. Solomon oggi titolare"
24 gennaio 2026 14:40
R.Galli: "La classifica è causa del brutto mercato estivo, sono stati spesi tanti soldi inadeguatamente"
10 gennaio 2026 14:26
R.Galli duro: "La Fiorentina deve rinunciare alla Conference. Vanoli non ha portato niente alla squadra"
17 dicembre 2025 15:12
R.Galli: "Vanoli deve riaccendere il motore della squadra. A Genova giocatori meno impauriti"
13 novembre 2025 16:20
R.Galli: "Ndour deve giocare sempre in campionato. Finalmente si vedono tracce del vero Fagioli"
24 ottobre 2025 15:58
Galli su Gudmundsson: “Spero Pioli si sia accorto del suo carattere. Adesso deve far vedere le sue qualità”
18 ottobre 2025 19:03
R. Galli: “I giocatori non sono tranquilli e non hanno un’identità. La responsabilità è di Pioli”
11 ottobre 2025 14:52
Riccardo Galli su Piccoli: "27 milioni non sono troppi. Se avesse fatto tre gol staremmo parlando di altro"
23 settembre 2025 22:17
Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"
03 maggio 2025 16:43
Riccardo Galli: "Ci ho sempre creduto poco su Gudmundsson, l'SOS di Italiano mi aveva fatto riflettere"
07 febbraio 2024 14:18
Archivio