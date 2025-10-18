Galli su Gudmundsson: “Spero Pioli si sia accorto del suo carattere. Adesso deve far vedere le sue qualità”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalista Riccardo Galli ha commentato le difficoltà che la Fiorentina sta attraversando, soffermandosi in particolare su Gudmundsson e sulla sua recente esperienza con la Nazionale islandese, queste sono le sue parole:

Su Piccoli: “Se Kean non dovesse partire dal primo minuto, mi piacerebbe vedere che Pioli desse fiducia a Piccoli”

Su Kean: “Avere Kean per questa partita può essere un valore aggiunto, fisico e psicologico. Il Milan ha tanti giocatori fuori per infortunio, va sfruttato il momento”

Su Guðmundsson: “Abbiamo visto ciò che sa fare con la Nazionale. Spero Pioli si sia accorto del suo carattere, sono sicuro che ci abbia parlato, spero gli sia entrato in testa. Se Gud facesse a Firenze, quello che ha fatto al Genoa alzerebbe l’asticella. La prima stagione è stata condizionata da molti fattori, adesso deve venire fuori la qualità.”

Sulla difficoltà di affrontare Modric: “Bisogna provare a concedergli meno metri possibili. Va raddoppiato per chiudere le sue idee geniali, è molto complicato da gestire, il Milan dipende molto da Luka Modric.”