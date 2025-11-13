13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
R.Galli: “Vanoli deve riaccendere il motore della squadra. A Genova giocatori meno impauriti”

News

R.Galli: “Vanoli deve riaccendere il motore della squadra. A Genova giocatori meno impauriti”

Redazione

13 Novembre · 16:20

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 16:20

TAG:

#FiorentinaRiccardo GalliVanoli

Condividi:

di

Riccardo Galli commenta le dichiarazioni di Vanoli ed analizza alcuni aspetti del pareggio di domenica a Marassi

Riccardo Galli ha commentato a Radio Bruno il momento della Fiorentina dopo le prime parole di Paolo Vanoli alla guida: “Questa sosta è un bene in questo momento. C’è un allenatore nuovo che deve provare a riaccendere il motore della squadra. Dopo la sosta giochiamo contro la Juventus: sono due settimane importanti.”

Galli si è poi soffermato sull’atteggiamento mostrato dalla squadra a Marassi: “A Genova ho visto meno paura nel primo tempo. Con il Lecce, con Pioli, percepivo una squadra sgonfia. Con il Genoa, nonostante evidenti limiti tecnici e di costruzione del gioco, ho visto meno paura ma comunque tanta confusione. Vanoli ha aperto un cantiere.”

Aggiunge: “Vanoli ha avuto un approccio duro con Gudmundsson e Fagioli, ma non lo condanno. Se voleva scuotere qualcosa, questo era il momento giusto. Ho notato un atteggiamento duro ma costruttivo.”

Sul centrocampo: “I limiti del centrocampo erano evidenti già a fine mercato. Vanoli dovrà tirare fuori il massimo dai giocatori a disposizione. Il mercato di gennaio dipenderà dalle risposte che otterrà in queste settimane.”

Conclude sulla difesa: “L’errore di Ranieri a Genova ha un fattore mentale. Qualcosa cambierà nella difesa: Vanoli farà giocare chi può dare il massimo in quel momento.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio