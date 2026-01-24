24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:44

News

R.Galli: “La Fiorentina deve cominciare a vincere gli scontri diretti. Solomon oggi titolare”

Redazione

24 Gennaio · 14:40

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 14:40

#FiorentinaRiccardo GalliSolomon

Riccardo Galli si proietta alla gara di questa sera tra Fiorentina e Cagliari, con i Viola chiamati a dare continuità

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, in vista del match di oggi contro il Cagliari: “Sarebbe decisiva una vittoria. Tutti abbiamo voglia di vedere la Fiorentina sopra la linea di galleggiamento della zona retrocessione. La Fiorentina ha lasciato tanti scontri diretti per strada e adesso devono diventare la chiave della salvezza. Anche per tirare giù qualche altra squadra. Il Parma, il Lecce, lo stesso Cagliari hanno avuto stagioni di alti e bassi e questo è il qualcosa in più che hanno avuto rispetto alla Fiorentina. La Fiorentina deve darsi continuità che la porta ad essere una squadra superiore”. 

Sul sostituto di Parisi: Solomon e Harrison sono due dei nuovi. Gli esterni sono questi. Se Vanoli è molto attento nelle valutazioni e in quello che serve alla Fiorentina dico Solomon, ma tra poco lo sapremo”. 

