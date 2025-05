Galli: “Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato su Radio Bruno della sfida di Conference e della partita con la Roma, ecco le sue parole: “Giovedì la Fiorentina mi è piaciuta, tutti abbiamo capito al goal di Ranieri che nulla era ancora deciso. Tatticamente mi è piaciuto il fatto che abbiamo retto bene la prima mezz’ora contro un Betis che ha tentato in tutti i modi di metterti sotto, ma sei stato bravo a reggere botta in un ambiente veramente tosto. Poi ho visto una Fiorentina che ha provato a creare con qualità e personalità. Il 2 a 0 sarebbe stato letale, menomale Ranieri ha marcato e tiene ancora tutto aperto. Siamo abituati ad una Viola che quando è con le spalle al muro e affronta le grandi squadre, come è il Betis, tira fuori gli artigli e reagisce. Conoscendoci se avessimo trovato una squadra tipo il Parma in semifinale ci saremmo complicati la vita da soli e saremmo usciti. Abbiamo, secondo me, un buon 45% di possibilità di passare il turno.”

Riguardo alla sfida con la Roma: “Abbiamo dilapidato un tesoro di punti con le piccole, rendendo vane le imprese fatte con le grandi squadre, per questo siamo sempre lì. Con la Roma è fondamentale, perchè campionato e coppa sono due binari diversi ma egualmente importanti. Se perdiamo con i giallorossi il campionato sarebbe perduto, peccato perchè nell’ultimo mese abbiamo fatto bene, ma gli altri corrono come matti e restano sopra. La Roma è la squadra più in forma del campionato, e in più non ha le coppe. Hanno avuto una stagione folle e hanno voglia di vincere per tentare il colpo Champions. La Fiorentina ha rischiato di rimescolare le carte, come ha fatto due volte la Roma.”

Galli ha parlato anche di Palladino e del suo lavoro: “Bene la riconferma di Palladino che in certe occasioni è stato troppo rigido, ma che poi ha avuto l’intelligenza di cambiare in corso d’opera. Se anche non dovessero arrivare i risultati il lavoro del mister è stato positivo, perchè la stagione è stata tosta e lui è riuscito a migliorare e sistemare le varie situazioni problematiche. Quando gli daremo il voto di fine anno non dovremmo considerare la coppa, perchè sarà dura vincere. Se non finirà bene in campionato dovrà anche considerare i suoi errori e migliorare il prossimo anno. Stagione che oscilla tra il 6 e il 7 per gli errori e le belle cose fatte”

Riguardo al numero 10 viola Albert Gudmundsson: “L’islandese è quello che sta soffrendo di più lo stile di gioco della squadra, inoltre è sensibile ed ha accusato le vicende extra calcistiche. Lo ritengo un grandissimo giocatore, da riscattare ora, magari ritrattando un po’ col Genoa, anche se la società si è tutelata molto bene sul tema.”