R.Galli: "La classifica è causa del brutto mercato estivo, sono stati spesi tanti soldi inadeguatamente"

Riccardo Galli commenta il momento in casa Fiorentina, tra calcio giocato e mercato, in vista della gara contro il Milan

Riccardo Galli è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento in casa Viola. Le sue parole: "Questo Gennaio è importante, le prime operazioni in uscita prendono corpo, come Pablo Mari, e le migliori operazioni in entrata penso che arriveranno prima della sfida col Bologna. Evidentemente quest'estate sono stati spesi tanti soldi ma non bene, altrimenti non saremmo qui a parlarne con una tale classifica sotto gli occhi. La situazione di Paratici è strana perché siamo abituati al dirigente che lavora al Viola Park, ma in realtà dobbiamo abituarci a queste modalità: dopo aver esposto la sua volontà ha trovato un accordo che gli permetteva di lavorare già per la Fiorentina in attesa della fine del contratto".

Sulla partita con la Lazio: "Con la Lazio, la Fiorentina aveva avuto un'occasione straordinaria, quella di ribaltare una partita importante. Avresti chiuso la partita con una piccola grande impresa che ti avrebbe dato molta energia. Prendiamoci il pareggio e puntiamo alla vittoria per le prossime partite".

Su Fiorentina-Milan: "Non firmerei mai un pareggio a prescindere col Milan prima della partita, un punto non mi va bene. Voglio che la squadra provi a vincere e ce la potrebbe anche fare. Poi però pareggiare con loro, a seconda della partita che sarà, potrebbe anche fare bene alla classifica. Leao e Pulisic ti creano un sacco di problemi, la difesa deve stare attenta. Il portoghese ti ruba facilmente metri e ha una media gol impressionante: Allegri ha saputo far scattare in lui qualcosa che l'ha reso nuovamente un punto chiave dei rossoneri. La loro difesa invece è molto fisica ma non imperforabile: Gud, Kean... approfittatene!"