7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
R.Galli promuove Paratici: “Finalmente una persona di calcio che pensa al presente e al futuro Viola”

Redazione

7 Febbraio · 14:18

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 14:18

#FiorentinaParaticiRiccardo Galli

Riccardo Galli commenta il mercato invernale della Fiorentina e le parole di Fabio Paratici durante la conferenza di presentazione

Il giornalista, Riccardo Galli, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il mercato invernale della Fiorentina: Fagioli è un elemento essenziale per la Fiorentina, e pensare che non sia stata presa una vera alternativa mi ha sorpreso. Un buon mercato di gennaio ma ci sono alcune lacune, questa è una di quelle. In inverno il mercato non è mai facile, in più se devi “rinnegare” il mercato estivo. È stato fatto quello che si doveva fare, adesso devi mettere tutte le forze in campionato, anche a discapito della Conference”. 

Su Paratici:Finalmente una persona di calcio, che si rapporta sul presente e sul futuro della Fiorentina. Ho visto un dirigente che non ha cercato la frase ad effetto, alcune colorite si, ma ha detto tutto quello che c’era da dire e che interverrà per aiutare calciatori ed allenatore, senza fare proclami”

