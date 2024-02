Riccardo Galli: “Ci ho sempre creduto poco su Gudmundsson, l’SOS di Italiano mi aveva fatto riflettere”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato delle ultime prestazioni della Fiorentina e della trattativa Gudmundsson ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole.

Sul calo delle prestazioni della Fiorentina: “È un momento delicato e negativo, serve reagire alla svelta. Non si sono sfruttate le occasioni di gennaio e ci sono state carenze sul piano del gioco, oltre ai risultati. Certo, le assenze pesano, ma la Fiorentina dovrebbe comunque essere in grado di portare le situazioni a proprio favore. Quel che mi fa pensare è che non ho mai visto un minimo di reazione da parte di chi ha sostituito i titolarissimi, non si può legare un’intera stagione a solamente tre nomi. Arthur non ci sarà col Frosinone, Nico come starà? Bonaventura vive una situazione particolare. Di nuovo ci troviamo in una situazione simile a quella di Lecce. Va dimostrato che la Fiorentina non è solamente questi tre giocatori“.

Su Gudmundsson: “Quando si va a stuzzicare il futuro di un giocatore di questa qualità, è sempre difficile arrivare a dama. Io ci ho sempre creduto poco, soprattutto perché parliamo di un qualcosa nato nell’ultima settimana di mercato. La Fiorentina si è fatta sorpassare dal Napoli su Ngonge e questo mi ha fatto riflettere. E poi mi ha fatto riflettere il messaggio di Italiano dopo Monza, quando chiese due nomi sul mercato“.

LEGGI ANCHE: AMORE PURO PER HAMRIN AL SUO FUNERALE