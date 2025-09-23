Riccardo Galli su Piccoli: “27 milioni non sono troppi. Se avesse fatto tre gol staremmo parlando di altro”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato le criticità del momento viola, soffermandosi anche sul prezzo pagato per Roberto Piccoli. Queste le sue parole:

“Adesso è un momento molto delicato, perché può entrarti dentro la paura ed è una delle sensazioni peggiori. A Pisa questo può succedere, conosciamo quanto sia importante la partita. Senza trovare la chiave giusta può essere difficile anche lì”.

Poi ha concluso su Piccoli:

“Non penso che 27 milioni siano troppi per lui. Se avesse fatto tre gol, staremmo a parlare di tutt’altro. Per lui è un prezzo giusto, così costano i calciatori di oggi. Queste sono le cifre che si spendono. Meglio spenderle su altro? Meglio o peggio, non si può sapere”.