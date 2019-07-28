Da Roma, la Fiorentina ha chiesto Schick, possibile scambio con Pezzella. Le ultime
Ecco ciò che scrive ilRomanista.eu:"Per Schick ci potrebbe pure essere una pista italiana. Pista che riporterebbe la Roma dalle parti di Firenze alla ricerca di quel difensore centrale che ancora manc...
Ecco ciò che scrive ilRomanista.eu:
"Per Schick ci potrebbe pure essere una pista italiana. Pista che riporterebbe la Roma dalle parti di Firenze alla ricerca di quel difensore centrale che ancora manca nella quaterna richiesta da Fonseca. Cioè German Pezzella, l'argentino che alla Roma ha già mandato più di un segnale di gradimento. La Fiorentina al momento nega tutto, ma ci risulta che in qualche maniera il ds viola Daniele Pradè avrebbe fatto sapere alla dirigenza della Roma che si potrebbe intavolare una trattativa se il club giallorosso intendesse inserire nell'affare proprio Schick. Pezzella, al momento, deve essere considerato un'opzione importante per il ruolo di difensore centrale."