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I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...

Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Firenze di domani sera. Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di Serie A, vedrà fra gl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 19:09
I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano... -
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Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Firenze di domani sera. Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di Serie A, vedrà fra gli assenti più illustri Patrik Schick, in procinto di passare alla Roma e Emiliano Viviano, ancora alle prese con un infortunio da smaltire. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.
Difensori: Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Sala, Silvestre.
Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.
Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella

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