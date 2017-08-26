I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...
Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Firenze di domani sera. Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di Serie A, vedrà fra gl...
Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Firenze di domani sera. Fiorentina-Sampdoria, valida per la seconda giornata di Serie A, vedrà fra gli assenti più illustri Patrik Schick, in procinto di passare alla Roma e Emiliano Viviano, ancora alle prese con un infortunio da smaltire. Ecco l'elenco completo:
Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.
Difensori: Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Sala, Silvestre.
Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.
Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella