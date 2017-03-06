Retroscena: a gennaio offerta viola da 15 milioni per Schick. Ma Ferrero ha replicato in modo netto...

Ci ha provato la Fiorentina ad acquistare Patrik Schick, centravanti ceco che sta facendo vedere buone cose alla Samp. Ma i 15 milioni offerti dal club viola non sono bastati. Adesso il patron della S...

A cura di Redazione Labaroviola 06 marzo 2017 14:57

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