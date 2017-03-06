Retroscena: a gennaio offerta viola da 15 milioni per Schick. Ma Ferrero ha replicato in modo netto...
Ci ha provato la Fiorentina ad acquistare Patrik Schick, centravanti ceco che sta facendo vedere buone cose alla Samp. Ma i 15 milioni offerti dal club viola non sono bastati. Adesso il patron della S...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2017 14:57
Ci ha provato la Fiorentina ad acquistare Patrik Schick, centravanti ceco che sta facendo vedere buone cose alla Samp. Ma i 15 milioni offerti dal club viola non sono bastati. Adesso il patron della Samp ne chiede 40 di milioni. Come riportato da Il Secolo XIX, la clausola sul contratto del classe 1996, lieviterà a tale cifra. Su di lui ora è piombato l’Inter.