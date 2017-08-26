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Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze"

L'attaccante della Samp, di nuovo al centro di un intrigo di mercato, non raggiungerà Firenze insieme ai compagni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 12:24
Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze" -
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto chiarezza sulla situazione di Patrik Schick che, al centro di un complesso intrigo di mercato, salterà la trasferta di Firenze. Questo il tweet: "Ferrero sta arrivando a Roma: summit nel pomeriggio per Schick (che salta Firenze)".

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