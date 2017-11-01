Sky Sport: Schick non ce la fa, niente Fiorentina per lui. Ancora ai box il talento scartato dalla Juventus...
Secondo quanto riporta Sky Sport 24, Patrik Schick non sarà convocato per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00. Il giocatore avverte ancora fastidio nel calciare e lo staff...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 20:52
Secondo quanto riporta Sky Sport 24, Patrik Schick non sarà convocato per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00. Il giocatore avverte ancora fastidio nel calciare e lo staff giallorosso ha deciso di non rischiarlo. Dopo i problemi che hanno convinto la Juventus a scartarlo, ulteriori guai fisici tengono ancora ai box un talento che poteva rappresentare un pericolo vero in più per la viola.