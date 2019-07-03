Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto
Secondo quanto riporta La Gazzetta della Sport, i convocati viola per l'inizio della stagione sono ben 43. Ad ora non ci sono nuovi acquisti. I viola ad ora sono stati freddi nei confronti delle cont...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 11:18
Secondo quanto riporta La Gazzetta della Sport, i convocati viola per l'inizio della stagione sono ben 43. Ad ora non ci sono nuovi acquisti. I viola ad ora sono stati freddi nei confronti delle contropartite milaniste per Veretout ovvero Cutrone e Biglia. Sullo sfondo invece restano Ounas, Inglese e Rog.