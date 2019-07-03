Gazzetta, tre calciatori partenopei nei pensieri della nuova Fiorentina ma per ora nessun acquisto

Secondo quanto riporta La Gazzetta della Sport, i convocati viola per l'inizio della stagione sono ben 43. Ad ora non ci sono nuovi acquisti. I viola ad ora sono stati freddi nei confronti delle cont...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2019 11:18

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