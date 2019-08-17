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La Nazione, Ounas del Napoli può arrivare in viola. L'ostacolo resta la formula

Secondo quanto riporta La Nazione Adam Ounas del Napoli può arrivare in viola. Pradè lo segue da diverso tempo ed i partenopei hanno aperto alla sua cessione. L'ostacolo resta la formula del prestito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 14:23
La Nazione, Ounas del Napoli può arrivare in viola. L'ostacolo resta la formula -
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Secondo quanto riporta La Nazione Adam Ounas del Napoli può arrivare in viola. Pradè lo segue da diverso tempo ed i partenopei hanno aperto alla sua cessione. L'ostacolo resta la formula del prestito con diritto di riscatto.

 

 

 

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