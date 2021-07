CorSport, Fiorentina su Ounas ma Spalletti ha bloccato tutte le cessioni: aggiornamenti tra un mese

A Firenze era stato fatto un pensiero su Ounas, rientrato al Napoli dal prestito al Crotone, ma come succede in tante squadre che si sono date un nuovo allenatore, Spalletti ha stoppato tutte le cessioni per poter fare le valutazioni del caso durante il ritiro. Eventuali aggiornamenti tra un mese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

