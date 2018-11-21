Da Napoli, la Fiorentina ha chiesto in prestito Ounas ma De Laurentiis frena: "Resterà qui"

Pochi sprazzi in campionato, ma buoni. Adam Ounas ha collezionato poche presenze e pochi gol da quando è al Napoli, ma la sua carriera potrebbe comunque decollare a breve. Con Carlo Ancelotti, che ha...

Pochi sprazzi in campionato, ma buoni. Adam Ounas ha collezionato poche presenze e pochi gol da quando è al Napoli, ma la sua carriera potrebbe comunque decollare a breve. Con Carlo Ancelotti, che ha mostrato in diverse occasioni di puntare anche su di lui lanciandolo titolare, il giovane algerino è riuscito a conquistare anche la Nazionale. Le sue giocate, il suo gol con il Sassuolo di qualche settimana fa, gli sono valse la fiducia dell’allenatore dell’Algeria e quelle del popolo napoletano, che ora crede in lui. Il ventunenne, con la sua velocità e i suoi dribbling disarmanti, ha stregato anche alcuni club di Serie A, ed ora per lui potrebbero arrivare diverse offerte.

Seppur forte, infatti, Ounas mostra di essere ancora un tantino acerbo per giocare a certi livelli. Cederlo, anche solo in prestito, ad un club di minore importanza nella categoria potrebbe giovare sia allo stesso calciatore che al Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno ci sarebbero Fiorentina e Chievo Verona sulle sue tracce. Le due squadre avrebbero già avuto contatti con i partenopei per avere informazioni sull’attaccante. Potrebbero richiederlo in prestito già a gennaio.

Ma in serata sono arrivate le parole del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis a Sky Sport che ha detto: “Ounes e Ghoulam è come se avessimo già fatto il mercato in casa. Younes è una forza della natura, e non lo penso solo io ma anche Giuntoli ed Ancelotti.”