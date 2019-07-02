Gazzetta, Veretout vuole il Napoli, Pradé chiederà Ounas che piace a Montella

Fra oggi e domani dovrebbe essere più chiaro il futuro di Jordan Veretout, desideroso di andare al Napoli, ma pressato anche dal Milan, che oggi incontrerà la Fiorentina per parlarne. Poi domani il pr...

Fra oggi e domani dovrebbe essere più chiaro il futuro di Jordan Veretout, desideroso di andare al Napoli, ma pressato anche dal Milan, che oggi incontrerà la Fiorentina per parlarne. Poi domani il previsto incontro fra Pradè e Giuntoli per discutere del centrocampista francese e anche della possibile cessione del marocchino Adam Ounas, che piace a Montella.

La Gazzetta dello Sport