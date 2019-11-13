La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra
Secondo La Nazione, il primo nome potrebbe essere Alessandro Florenzi, il suo manager è Lucci, che ha già lavorato a Firenze. Potrebbe tornare d'attualità anche Adam Ounas del Napoli in prestito con d...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 11:01
Secondo La Nazione, il primo nome potrebbe essere Alessandro Florenzi, il suo manager è Lucci, che ha già lavorato a Firenze. Potrebbe tornare d'attualità anche Adam Ounas del Napoli in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio). Infine, la Fiorentina e la Sampdoria a breve discuteranno insieme al Verona del centrocampista Valerio Verre. I viola lo vorrebbero già a gennaio e al Verona potrebbero inserire giocatori in uscita.