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La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra

Secondo La Nazione, il primo nome potrebbe essere Alessandro Florenzi, il suo manager è Lucci, che ha già lavorato a Firenze. Potrebbe tornare d'attualità anche Adam Ounas del Napoli in prestito con d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 11:01
La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra -
Rassegna Stampa
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Secondo La Nazione, il primo nome potrebbe essere Alessandro Florenzi, il suo manager è Lucci, che ha già lavorato a Firenze. Potrebbe tornare d'attualità anche Adam Ounas del Napoli in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio). Infine, la Fiorentina e la Sampdoria a breve discuteranno insieme al Verona del centrocampista Valerio Verre. I viola lo vorrebbero già a gennaio e al Verona potrebbero inserire giocatori in uscita.

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