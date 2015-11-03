Notizie Verre Fiorentina

Il Giudice Sportivo squalifica Verre che salterà la gara della Sampdoria contro la Fiorentina
01 novembre 2022 15:57
Ranieri: "Il gol di Quagliarella era buono, nessun fallo su Dragowski. L'arbitro doveva andare al Var"
02 ottobre 2020 23:30
Verre: “Uno dei gol più belli in carriera. Bravi a soffrire fino alla fine”
02 ottobre 2020 22:48
Tuttosport, Fiorentina su un centrocampista della Sampdoria. Su di lui anche Benevento e Levante
20 agosto 2020 13:21
Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"
24 gennaio 2020 01:46
Fiorentina e Samp trattano per Verre ma di mezzo c'è anche il Verona. Benassi può sbloccare l'operazione
17 novembre 2019 13:19
La Nazione, la Fiorentina vuole prendere Verre già a gennaio. Dipende da Samp e Verona. Le ultime
14 novembre 2019 17:23
La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra
13 novembre 2019 11:01
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