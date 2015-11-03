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Notizie Verre Fiorentina

Il Giudice Sportivo squalifica Verre che salterà la gara della Sampdoria contro la Fiorentina

01 novembre 2022 15:57

Ranieri: "Il gol di Quagliarella era buono, nessun fallo su Dragowski. L'arbitro doveva andare al Var"

02 ottobre 2020 23:30

Verre: “Uno dei gol più belli in carriera. Bravi a soffrire fino alla fine”

02 ottobre 2020 22:48

Tuttosport, Fiorentina su un centrocampista della Sampdoria. Su di lui anche Benevento e Levante

20 agosto 2020 13:21

Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"

24 gennaio 2020 01:46

Fiorentina e Samp trattano per Verre ma di mezzo c'è anche il Verona. Benassi può sbloccare l'operazione

17 novembre 2019 13:19

La Nazione, la Fiorentina vuole prendere Verre già a gennaio. Dipende da Samp e Verona. Le ultime

14 novembre 2019 17:23

La Nazione, ecco tutti i nomi del casting nel mercato invernale della Fiorentina. Pradè vuole rinforzare la squadra

13 novembre 2019 11:01

Praet? Potrebbe essere gia viola. Mentre l'Inter vince un duello sul mercato con la viola...

06 maggio 2016 10:59

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