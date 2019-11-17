Fiorentina e Samp trattano per Verre ma di mezzo c'è anche il Verona. Benassi può sbloccare l'operazione
Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina e la Sampdoria stanno trattando per l'arrivo in viola di Valerio Verre. Di mezzo c'è però il Verona che ha il prestito del centrocampista fino a gennaio...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 13:19
Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina e la Sampdoria stanno trattando per l'arrivo in viola di Valerio Verre. Di mezzo c'è però il Verona che ha il prestito del centrocampista fino a gennaio e che dovrà essere ripagato in caso di addio. Il classe '94 è nelle mire di Montella Pradè vorrebbe portarlo a Firenze già a gennaio. La pedina di scambio che potrebbe sbloccare la questione relativa all'Hellas Verona può essere Benassi.