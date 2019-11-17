Fiorentina e Samp trattano per Verre ma di mezzo c'è anche il Verona. Benassi può sbloccare l'operazione

Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina e la Sampdoria stanno trattando per l'arrivo in viola di Valerio Verre. Di mezzo c'è però il Verona che ha il prestito del centrocampista fino a gennaio...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2019 13:19

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