La Nazione, la Fiorentina vuole prendere Verre già a gennaio. Dipende da Samp e Verona. Le ultime

La Fiorentina si muove per il rinforzare il centrocampo e punta su Valerio Verre, proprietà Sampdoria e in prestito al Verona. La triangolazione è possibile e i viola vorrebbero agire in fretta, anche...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2019 17:23

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