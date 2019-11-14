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La Nazione, la Fiorentina vuole prendere Verre già a gennaio. Dipende da Samp e Verona. Le ultime

La Fiorentina si muove per il rinforzare il centrocampo e punta su Valerio Verre, proprietà Sampdoria e in prestito al Verona. La triangolazione è possibile e i viola vorrebbero agire in fretta, anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 17:23
La Nazione, la Fiorentina vuole prendere Verre già a gennaio. Dipende da Samp e Verona. Le ultime -
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La Fiorentina si muove per il rinforzare il centrocampo e punta su Valerio Verre, proprietà Sampdoria e in prestito al Verona. La triangolazione è possibile e i viola vorrebbero agire in fretta, anche se in caso di stop a gennaio il discorso riprenderebbe per concretizzarsi in estate. Il giocatore è seguito dai viola già da qualche tempo, e presto potrebbe concretizzarsi l'affondo. Lo scrive La Nazione.

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