Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, la società della Fiorentina per cedere Jordan Veretout al Napoli vorrebbe prendere l'esterno d'attacco algerino Ounas. De Laurentiis, il presidente dei parteno...
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 10:14
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, la società della Fiorentina per cedere Jordan Veretout al Napoli vorrebbe prendere l'esterno d'attacco algerino Ounas. De Laurentiis, il presidente dei partenopei, non ha intenzione di venderlo per meno di 12 milioni di euro più i vari bonus. L'attaccante Roberto Inglese non entrerà nell’affare per Veretout.
Invece le possibili contropartite che il
Milan potrebbe offrirci sono ancora da individuare. Anche se è chiaro che la viola chiederà sicuramente Cutrone.