Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04

Marko Rog, centrocampista del Napoli, è il sogno della Fiorentina di Stefano Pioli per rinforzare il centrocampo. Ma il croato ha mercato soprattutto all'estero, dove sono diversi i club interessati....

A cura di Redazione Labaroviola 03 gennaio 2019 23:00

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