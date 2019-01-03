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Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04

Marko Rog, centrocampista del Napoli, è il sogno della Fiorentina di Stefano Pioli per rinforzare il centrocampo. Ma il croato ha mercato soprattutto all'estero, dove sono diversi i club interessati....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 23:00
Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04 -
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Marko Rog, centrocampista del Napoli, è il sogno della Fiorentina di Stefano Pioli per rinforzare il centrocampo. Ma il croato ha mercato soprattutto all'estero, dove sono diversi i club interessati. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe diventata molto forte la corte dello Schalke 04.

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