Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04
Marko Rog, centrocampista del Napoli, è il sogno della Fiorentina di Stefano Pioli per rinforzare il centrocampo. Ma il croato ha mercato soprattutto all'estero, dove sono diversi i club interessati....
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 23:00
Marko Rog, centrocampista del Napoli, è il sogno della Fiorentina di Stefano Pioli per rinforzare il centrocampo. Ma il croato ha mercato soprattutto all'estero, dove sono diversi i club interessati. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe diventata molto forte la corte dello Schalke 04.
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