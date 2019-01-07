Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Rog dal Napoli? E' difficile perché in Italia lo cedono soltanto come contropartita per avere un giocatore c...
A cura di Paolo Lazzari
07 gennaio 2019 14:11
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Rog dal Napoli? E' difficile perché in Italia lo cedono soltanto come contropartita per avere un giocatore che interessa. Su di lui c'è forte lo Shalke, che è molto interessato ed ha il gradimento del giocatore. Pjaca? Con l'arrivo di Muriel avrà ancora meno spazio rispetto a prima. I big viola? Sono tutti corteggiati, ma non vuol dire che siano già stati ceduti".