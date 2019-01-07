Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Rog dal Napoli? E' difficile perché in Italia lo cedono soltanto come contropartita per avere un giocatore c...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Rog dal Napoli? E' difficile perché in Italia lo cedono soltanto come contropartita per avere un giocatore che interessa. Su di lui c'è forte lo Shalke, che è molto interessato ed ha il gradimento del giocatore. Pjaca? Con l'arrivo di Muriel avrà ancora meno spazio rispetto a prima. I big viola? Sono tutti corteggiati, ma non vuol dire che siano già stati ceduti".