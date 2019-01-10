Casa Mercato Viola, Milenkovic si allontana dal Manchester. Veretout...

di Lorenzo BigiottiSi raffredda la pista Nikola Milenkovic per il Manchester United. Il difensore della Fiorentina non è più una priorità per i Red Devils visto l’addio di Mosè Mourinho, primo estimat...

di Lorenzo Bigiotti

Si raffredda la pista Nikola Milenkovic per il Manchester United. Il difensore della Fiorentina non è più una priorità per i Red Devils visto l’addio di Mosè Mourinho, primo estimatore dell’ex Partizan Belgrado. Il tecnico Solskjaer è contento dei giocatori che ha a disposizione, per questo motivo il discorso legato al difensore è rimandato a fine stagione quando il Manchester United cercherà di acquistare Koulibaly dal Napoli o Skriniar dall’Inter.

C’è Jordan Veretout nel mirino del Napoli per la prossima estate. Il centrocampista della Fiorentina, piace al ds azzurro Cristiano Giuntoli che ieri a Castel Volturno ha incontrato l’agente del calciatore viola. Possibile che tra il dirigente partenopeo e Mario Giuffredi sia stato intavolato il discorso oltre ad aver parlato del futuro di Hysaj, altro suo assistito. Infine sfuma l'arrivo di Rog se ne andrà in Germania allo Schalke 04