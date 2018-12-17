Repubblica, la Fiorentina vuole Rog e Viviani. Ecco l'offerta e la formula

Capitolo centrocampo, come riporta la Repubblica qui i nomi più caldi sono quelli di Rog del Napoli e di Viviani della Spal, che con le rispettive squadre non trovano spazio. La formula? Quella del pr...

Capitolo centrocampo, come riporta la Repubblica qui i nomi più caldi sono quelli di Rog del Napoli e di Viviani della Spal, che con le rispettive squadre non trovano spazio. La formula? Quella del prestito, sempre con diritto di riscatto. A proposito di centrocampo: se su Gerson, seguito dal Flamengo, la Fiorentina ha fatto sapere che non esiste alcuna clausola che possa liberarlo già a gennaio, tornano i rumors su Veretout. Il francese piace, in Italia, soprattutto a Inter e Napoli: i viola però non sono disposti a trattare e così, almeno a gennaio, il giocatore non dovrebbe muoversi da Firenze.