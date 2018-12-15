Corriere dello Sport, Rog ai margini del Napoli. Corvino ci prova per gennaio. Il suo minutaggio...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe messo nel mirino Marko Rog del Napoli gia per gennaio anche in prestito. Tra l’altro il calciatore fino ad oggi è stato utilizzato con i...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe messo nel mirino Marko Rog del Napoli gia per gennaio anche in prestito. Tra l’altro il calciatore fino ad oggi è stato utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti: 265 minuti in campionato (spalmati su 8 gare) e un gol, mentre in Champions due apparizioni fugaci contro Psg e Stella Rossa (6 minuti in tutto). Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.