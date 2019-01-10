Sky Sport, il Napoli e Rog scelgono la Germania, accordo con lo Schalke 04

Uno tra Amadou Diawara e Marko Rog in questo mercato di gennaio lascerà a Napoli o, quantomeno, è molto possibile che accada. Secondo Sky Sport la pista più calda è quella che porta il croato allo Sch...

Uno tra Amadou Diawara e Marko Rog in questo mercato di gennaio lascerà a Napoli o, quantomeno, è molto possibile che accada. Secondo Sky Sport la pista più calda è quella che porta il croato allo Schalke 04. Il club tedesco lo vuole e il giocatore ha accettato di buon grado la destinazione. Pertanto nei prossimi giorni l'affare potrebbe farsi, ma sarebbe comunque soltanto un arrivederci: il Napoli crede tanto nelle potenzialità di Rog e lo saluterebbe soltanto temporaneamente, fino al termine della stagione.

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