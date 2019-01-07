Rog alla Fiorentina? Ci lavora Ramadani. Ecco le tre condizioni per portarlo a Firenze a gennaio
Marko Rog piace da tempo alla Fiorentina, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, per vederlo in viola servirà l’incastro numerico perfetto. Deve prima:1) Essere trovata l’intesa per alme...
Marko Rog piace da tempo alla Fiorentina, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, per vederlo in viola servirà l’incastro numerico perfetto. Deve prima:
1) Essere trovata l’intesa per almeno una cessione (Eysseric ha la valigia in mano, mentre sulle tracce di Dabo si stanno muovendo in diversi, sempre in Francia),
2) Sbaragliata la concorrenza già che sulle tracce del croato oltre ai viola ci sono Genoa, Parma ma soprattutto Schalke
3) Trovare l’intesa giusta col presidente De Laurentiis, riducendo al minimo i costi, in linea con le disposizioni date dalla proprietà agli uomini mercato della Fiorentina, pronti a prendere considerazione giovani di sicura prospettiva ma non disposti ad andare troppo in là con i costi di eventuali operazioni.