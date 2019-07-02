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La Fiorentina vuole Rog del Napoli, avviata trattativa con il Napoli. È la priorità viola

La Fiorentina alza il pressing per arrivare a Marko Rog del Napoli. Il giocatore croato è la priorità in questo momento per il direttore sportivo viola Daniele Pradè che si trova a Milano anche per po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 11:22
La Fiorentina vuole Rog del Napoli, avviata trattativa con il Napoli. È la priorità viola -
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La Fiorentina alza il pressing per arrivare a Marko Rog del Napoli. Il giocatore croato è la priorità in questo momento per il direttore sportivo viola Daniele Pradè che si trova a Milano anche per portare avanti le trattative per la cessione di Jordan Veretout che, oltre a Milan e Roma, piace anche proprio al club di De Laurentiis.

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