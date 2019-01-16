Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena
La Fiorentina non molla la pista che porta a Marko Rog. Secondo quanto riportato da La Nazione il Napoli sta spingendo il giocatore in direzione di Siviglia ma il croato continua a non ascoltare le pr...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 11:09
La Fiorentina non molla la pista che porta a Marko Rog. Secondo quanto riportato da La Nazione il Napoli sta spingendo il giocatore in direzione di Siviglia ma il croato continua a non ascoltare le proposte di addio del club e potrebbe esserci proprio la Fiorentina a tenere nel dubbio le mosse del centrocampista.
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