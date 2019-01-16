Labaro Viola

Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena

La Fiorentina non molla la pista che porta a Marko Rog. Secondo quanto riportato da La Nazione il Napoli sta spingendo il giocatore in direzione di Siviglia ma il croato continua a non ascoltare le pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 11:09
Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Siviglia
Rog
Condividi

La Fiorentina non molla la pista che porta a Marko Rog. Secondo quanto riportato da La Nazione il Napoli sta spingendo il giocatore in direzione di Siviglia ma il croato continua a non ascoltare le proposte di addio del club e potrebbe esserci proprio la Fiorentina a tenere nel dubbio le mosse del centrocampista.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok