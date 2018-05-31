Pedullà: "Chiesa incedibile per la Fiorentina, non c'è cifra che tenga. Rog vale 15 milioni, Mandragora..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del suo mercato:"Per Chiesa in questo momento non c’è una cifra che possa convincere la Fiorentina a trattare per la sua cessione Fino a che...

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del suo mercato:

"Per Chiesa in questo momento non c’è una cifra che possa convincere la Fiorentina a trattare per la sua cessione Fino a che la Fiorentina farà muro, stiamo parlando del nulla.

Il valore di Rog è stato svalutato perché non ha giocato con continuità, ma secondo me vale 15 milioni almeno

Se si muove Skorupski scatena un effetto domino per tutti gli altri portieri.

Badelj vuole giocare la Champions, anche se alla Juventus rischierebbe di non giocare proprio. Io andrei in un posto dove può giocare trenta partite.

Mandragora grande profilo, la Juventus lo potrebbe dare ancora in prestito"