Casa Mercato Viola, nuovo rifiuto per Obiang. Dabo se ne va. Da Empoli..

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per Obiang, ricevendo però un’altra risposta negativa. Per cui, salvo sorprese, la società toscana non ha intenzione di ri...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per Obiang, ricevendo però un’altra risposta negativa. Per cui, salvo sorprese, la società toscana non ha intenzione di riprovarci. I viola hanno memorizzato la volontà del West Ham e non vogliono forzare la mano.

Nel frattempo formalizzato l'arrivo di Traorè si puntano altri due giocatori empolesi. Corvino segue anche Di Lorenzo ( e Bennacer, mentre al club azzurro difficilmente potrebbe finire Vlahovic o Thereau che sta rifiutando tutte le destinazioni.

Bryan Dabo potrebbe invece lasciare la Fiorentina a gennaio. Per il centrocampista la mossa più importante l’ha fatta il Monaco e se non subentreranno difficoltà, dovrebbe essere lui il primo viola con la valigia. Si va verso il prestito secco con diritto di riscatto fissato a 3-4 milioni.

La Juventus sta cercando di convincere i viola di far tornare Pjaca a Torino, con i bianconeri che poi lo girerebbero al Besiktas. Infine sfuma Rog che se ne va al Siviglia con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni.