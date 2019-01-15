Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni
Il Napoli è vicino a concludere il passaggio di Marko Rog al Siviglia. Il centrocampista croato, con ogni probabilità, andrà in Andalusia in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 35 e i 40 m...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 18:22
Il Napoli è vicino a concludere il passaggio di Marko Rog al Siviglia. Il centrocampista croato, con ogni probabilità, andrà in Andalusia in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro.
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