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Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni

Il Napoli è vicino a concludere il passaggio di Marko Rog al Siviglia. Il centrocampista croato, con ogni probabilità, andrà in Andalusia in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 35 e i 40 m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 18:22
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Il Napoli è vicino a concludere il passaggio di Marko Rog al Siviglia. Il centrocampista croato, con ogni probabilità, andrà in Andalusia in prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

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