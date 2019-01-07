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Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio

Cerca un centrocampista per il presente la Fiorentina di Stefano Pioli, spiega oggi Tuttosport. Confermato l'interessamento del dt Pantaleo Corvino per Marko Rog del Napoli: i viola non molleranno fin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 17:06
Tuttosport, reale l’interessamento per Rog. Gerson può tornare a Roma già a gennaio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Cerca un centrocampista per il presente la Fiorentina di Stefano Pioli, spiega oggi Tuttosport. Confermato l'interessamento del dt Pantaleo Corvino per Marko Rog del Napoli: i viola non molleranno fino all'ultimo, l'idea è quella di prenderlo in prestito mentre potrebbe essere rispedito alla Roma il brasiliano Gerson.

Fonte: Tuttomercatoweb

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