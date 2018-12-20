Fiorentina interessata a Rog? Il Parma supera i viola e sta per chiudere con il Napoli. I dettagli

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio:"Un rinforzo in mezzo al campo, per regalare a D'Aversa un elemento di sostanza e qualità. Un'opportunità per mettersi i...

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca di Marzio:

"Un rinforzo in mezzo al campo, per regalare a D'Aversa un elemento di sostanza e qualità. Un'opportunità per mettersi in mostra, dopo due anni e mezzo con il Napoli senza trovare lo spazio necessario per maturare definitivamente. Il Parma ha messo nel mirino Marko Rog, classe 1995, centrocampista croato arrivato a Napoli nell'estate 2016. La prossima settimana le due squadre si incontreranno per parlarne, ma un eventuale trasferimento in prestito del ragazzo potrebbe giovare ad entrambe le parti.

Otto presenze e un gol in questa Serie A, Rog arriverebbe al Parma con una dose di esperienza importante, nonostante la giovane età: 14 presenze in carriera in Champions League, 16 con la maglia della nazionale croata che veste da ormai quattro anni. Dall'altro lato, il Napoli riflette sull'ipotesi di mandare a giocare il ragazzo in qualche squadra che gli possa garantire la continuità di cui ha bisogno per provare a riuscire nel definitivo salto di qualità.

La concorrenza non manca - anche la Fiorentina è interessata al giocatore -, il Parma però spera di arrivare davanti alle altre in virtù delle tante operazioni già concluse nelle ultime sessioni di mercato proprio con il club di De Laurentiis (Ciciretti, Inglese, Sepe...). Resta da capire quale sarà la volontà definitiva della dirigenza azzurra, che al momento pare comunque piuttosto propensa ad una cessione in prestito di Rog: il Parma ci spera."