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Casa Mercato Viola, piacciono St.Juste e Zurkowski. Il Napoli all'assalto per Veretout. Diawara...

di Lorenzo BigiottiIl Napoli sta facendo sul serio per Jordan Veretout. Il centrocampista francese non si muoverà a gennaio ma molto probabilmente a giugno il Napoli si farà sotto. L'offerta potrebbe...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
19 dicembre 2018 22:05
Casa Mercato Viola, piacciono St.Juste e Zurkowski. Il Napoli all'assalto per Veretout. Diawara... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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di Lorenzo Bigiotti

Il Napoli sta facendo sul serio per Jordan Veretout. Il centrocampista francese non si muoverà a gennaio ma molto probabilmente a giugno il Napoli si farà sotto. L'offerta potrebbe essere di oltre 10 milioni e uno dei cartellini di Rog oppure Diawara. Ci saranno sicuramente novità nei prossimi mesi. A proposito di Diawara, il Napoli ha però fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito, almeno per il momento. Corvino continua a seguire i profili di due giovani molto interessanti come St.Juste e Zurkowski. Se il DG riuscisse a strappare un prestito con diritto le operazioni si potrebbero chiudere. Capitolo attacco infine: non si registrano novità di giornata. Possiamo solo dire che la Fiorentina ha fissato il prezzo per Eysseric (la richiesta è di circa 4 milioni) e confermare che Muriel ha scelto il Milan e quindi non arriverà a Firenze.

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