Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...

Intanto Pantaleo Corvino continua a monitorare il mercato, nel caso venisse fuori un’occasione da prendere al volo. Soprattutto a centrocampo. Nella sua testa il reparto può andare bene anche così com...

Intanto Pantaleo Corvino continua a monitorare il mercato, nel caso venisse fuori un’occasione da prendere al volo. Soprattutto a centrocampo. Nella sua testa il reparto può andare bene anche così com’è e in fondo anche Veretout può restare lì davanti alla difesa (perché andare a toccare dei meccanismi che hanno aiutato il reparto difensivo viola? È la domanda che si fanno negli ambienti viola).

Però qualcosa potrebbe comunque accadere e i nomi sono sempre quelli di Rog, Radoja, che ha rifiutato il rinnovo ed è in scadenza con il Siviglia, oltre al fatto di essere assistito da Ramadani, agente in buoni rapporti con Corvino. C’è poi Pulgar del Bologna, che a sua volta è interessato per la difesa a Ceccherini. Diawara resta il sogno e come tale appare irraggiungibile, considerando che il Napoli è fermo sulla sua richiesta di 30 milioni.

Per quanto riguarda le cessioni, la Fiorentina smentisce che Pjaca possa lasciare Firenze nelle prossime settimane, lo stesso vale per Gerson. Eysseric potrebbe fare il viaggio a senso inverso tornando al Nizza e anche per Dabo si profila un ritorno in Francia. In attacco si cerca una sistemazione per Thereau e il suo ingaggio da 700.000 euro, mentre Vlahovic potrebbe essere mandato a fare esperienza in serie B. In difesa Laurini piace al Parma.

Repubblica